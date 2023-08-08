МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Если не произойдет резкой смены курса в экономических данных, Федеральная резервная система США, возможно, достигла такого момента, когда она может оставить ставки на текущем уровне. Об этом во вторник заявил президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. Объем экспорта товаров из США в Россию снизился по итогам июня

"Если с настоящего времени и до середины сентября не поступит никаких данных, вызывающих опасение, то я думаю, что мы, возможно, достигли момента, когда можно проявить терпение и оставить ставки без изменений, чтобы предпринятые нами ранее меры денежно-кредитной политики могли сработать", — сказал он.

Харкер в этом году имеет право голоса в Комитете Федеральной резервной системы по операциям на открытом рынке, который принимает решения процентным ставкам. На последнем заседании глава ФРС-Филадельфия поддержал повышение ставок.

Тем не менее, если прекращение повышения ставок будет оправдано, то "нам будет необходимо долгое время удерживать их на прежнем уровне ", — сообщил Харкер. "Пандемия научила нас никогда не говорить никогда, но я не вижу каких-либо причин для немедленного снижения ставок", — добавил он.