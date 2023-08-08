МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит специальный порядок проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин объяснил повышение Центробанком ключевой ставки

"Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З", — сказано в документе.

Новый порядок предполагает, что спецсчета, которые открывают уполномоченные банки на основании заявлений иностранных покупателей, будут использоваться с 1 ноября 2023 года.

Перечень сельхозпродукции, внешнеторговые расчеты по которой будут проводиться по спецпорядку, правительство РФ должно утвердить в течение 30 дней.