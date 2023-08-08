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2023
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Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции
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. Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит специальный порядок проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной... ПРАЙМ, 08.08.2023
сельское хозяйство, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, сельхозпродукция, внешнеторговые контракты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит специальный порядок проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З", — сказано в документе.
Новый порядок предполагает, что спецсчета, которые открывают уполномоченные банки на основании заявлений иностранных покупателей, будут использоваться с 1 ноября 2023 года.
Перечень сельхозпродукции, внешнеторговые расчеты по которой будут проводиться по спецпорядку, правительство РФ должно утвердить в течение 30 дней.