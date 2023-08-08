2023-08-08T17:38:31+03:00
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2023-08-08T17:38:31+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230808/841343809.html
ФТС сократила перечисления в российский бюджет в январе-июле
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Федеральная таможенная служба (ФТС) России снизила перечисления в федеральный бюджет РФ за январь-июль на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,303... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, фтс россии, бюджет рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России снизила перечисления в федеральный бюджет РФ за январь-июль на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,303 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.
"За январь-июль 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 3 302,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Годом ранее ФТС сообщала, что объем перечислений в бюджет за январь-июль составил 3,872 триллиона рублей.
Ведомство отмечает, что за январь-июль 2023 года таможенными органами зарегистрировано более 2,26 миллиона деклараций на товары. От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 83,3%, от общего количества выпущенных деклараций автоматически выпущено 27,3%.
"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,02% (0,24% – экспорт и 1,32% – импорт)", — говорится в сообщении.