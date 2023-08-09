МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер ГД от "Справедливой России – За правду" Александр Бабаков предложил восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль, укрепив рубль. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Политик отметил, что рубль в последние дни проходил отметку в 97 рублей за доллар, что объяснялось "ухудшением внешнеторгового баланса".

"Все промышленники и эксперты вторят нам и говорят, что необходимо предпринять ряд срочных действий прямо сейчас: незамедлительно восстановить валютный контроль, восстановить возврат валютной выручки в страну, укрепить рубль и позволить всей нормальной части экономики, реальному сектору рассчитывать на стабильный курс рубля в узком коридоре минимум полтора-два года", — заявил Бабаков РИА Новости.

По его словам, инфляционные риски должны сниматься расширением кредитования реального сектора при снижении ключевой ставки, снижении залоговых требований и росте проектного, беззалогового финансирования.

"Чтобы росло производство товаров, сейчас придушенное дорогим и малодоступным из-за залогов финансированием… Наконец, бюджетные расходы должны вырасти, и покрываться ростом госдолга, но только через ОФЗ (облигации федерального займа) с госбанками и только на особых условиях полного возврата процентов по таким новым ОФЗ в бюджет как 100% акционеру банков, в этом участвующих", — добавил Бабаков.