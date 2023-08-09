МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения государственных гарантий, представленных в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Объем госгарантий по кредитованию МСП увеличат, заявил Силуанов

"Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте (…) перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указом", — говорится в документе.

В нем, в частности, устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям РФ в иностранной валюте осуществляется в валюте Российской Федерации, то есть в рублях, если получатель средств предъявит такое требование, на его счет или счет третьего лица, открытый в российском банке.

"При этом в качестве третьего лица может выступать только российское юридическое лицо", — уточняется в указе.

Если же бенефициар не изъявит желания получать выплаты по госгарантиям в рублях, обязательства РФ, согласно указу, все равно будут исполнены в российской национальной валюте. Средства будут перечисляться на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина РФ на имя бенефициара "в организации, выполняющей в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период функции агента правительства РФ по вопросам предоставления госгарантий". Сейчас этим агентом выступает ВЭБ.РФ.

"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу настоящего указа", — говорится в документе.