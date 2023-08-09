2023-08-09T16:45:17+03:00
2023-08-09T16:45:17+03:00
2023-08-09T16:45:17+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230809/841361515.html
Сальдо текущего счета платежного баланса России снизилось на 84,8 процента
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https://россиясегодня.рф
. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-июль текущего года снизилось на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,2... ПРАЙМ, 09.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, платежный баланс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-июль текущего года снизилось на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2023 года составил 25,2 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.
Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле 2022 года составил 165,4 миллиарда долларов.