МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-июль текущего года снизилось на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. ЦБ оценил снижение профицита российской внешней торговли за январь-июль

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2023 года составил 25,2 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле 2022 года составил 165,4 миллиарда долларов.