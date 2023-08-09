МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Пересмотр Конституции позволит изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии, считает руководитель фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов. В Госдуме призвали восстановить возврат валютной выручки в страну

По его мнению, чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять ее экономическую безопасность, "нужно принимать радикальные решения".

"Если для этого придется вносить коррективы в Конституцию — давайте вносить", — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Миронов полагает, что независимость ЦБ несовместима с национальными интересами России: с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100, а руководство ЦБ и Минфина, по его утверждению, "спокойно за всем этим наблюдает".

"Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии", — также отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.