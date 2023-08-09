2023-08-09T16:57:05+03:00
2023-08-09T16:57:05+03:00
2023-08-09T16:57:05+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230809/841361820.html
В Госдуме допустили пересмотр Конституции для изменения статуса ЦБ
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. Пересмотр Конституции позволит изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии, считает руководитель... ПРАЙМ, 09.08.2023
право, общество , финансы, новости, россия, госдума, цб рф, сергей миронов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Пересмотр Конституции позволит изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии, считает руководитель фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов.
По его мнению, чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять ее экономическую безопасность, "нужно принимать радикальные решения".
"Если для этого придется вносить коррективы в Конституцию — давайте вносить", — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Миронов полагает, что независимость ЦБ несовместима с национальными интересами России: с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100, а руководство ЦБ и Минфина, по его утверждению, "спокойно за всем этим наблюдает".
"Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии", — также отметил Миронов.
Ранее сообщалось, что рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.