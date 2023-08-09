МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. На первом этапе пилотного проекта по внедрению цифрового рубля будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение счетов, переводы между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду, рассказал первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский на пресс-конференции Банка России и компаний-участников тестирования. ЦБ назвал банки, пилотирующие цифровой рубль

По его словам, это очень важный проект, имеющий особое значение в эпоху санкций. "Развилка очень простая: либо ты на обочине прогресса, либо ты на острие и реальным образом стараешься конкурировать, если появляются более выгодные для тебя возможности", — сказал он.

Банк России постарается найти баланс с точки зрения того, как это будет влиять на нормативы ликвидности. Не все пойдет легко, но время на реализацию и совершенствование продуктов с точки зрения пользователей и банковской системы еще есть, добавил Хотимский.

Запуск пилотного проекта позволит проверить работу платформы в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей, уточнила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Цифровой рубль не станет средством сбережения, и не будет использоваться для кредитования. Расплатиться им участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России. До конца этого года список участников пилота будет расширен за счет привлечения как граждан, так и компаний. В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

При условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем его введут в массовый оборот, заключила Скоробогатова.