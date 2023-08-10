2023-08-10T16:13:21+03:00
2023-08-10T16:13:21+03:00
2023-08-10T16:13:21+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230810/841386306.html
Международные резервы России сократились на 1,2 процента
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Международные резервы РФ с 28 июля по 4 августа сократились на 1,2% и составили 586,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по... ПРАЙМ, 10.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, международные резервы
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/46/838644646.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/46/838644646.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/46/838644645.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/46/838644645.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/46/838644633.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/46/838644633.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230809/841361013.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 июля по 4 августа сократились на 1,2% и составили 586,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 4 августа составил 586,6 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,4 миллиарда долларов США, или на 1,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
На 28 июля показатель находился на уровне 594 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.