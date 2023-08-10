БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — ПРАЙМ. Венесуэла через суды и дипломатическим путем продолжит работать над возвращением стране замороженных активов, сообщило правительство страны. Венесуэла надеется на положительное решение о приеме в БРИКС, заявил Мадуро

"Правительство Венесуэлы подтверждает, что продолжит выполнять все действия как в судебной, так и в дипломатической сферах, чтобы восстановить права народа над ресурсами, которые ему принадлежат и которые в настоящее время продолжают быть незаконно заблокированными в иностранных финансовых инстанциях", — говорится в сообщении.

Заявление опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) вице-президент Венесуэлы по коммуникациям, культуре и туризму Альфред Насарет.

Правительство приветствовало решение португальского суда, которое открыло доступ стране к более чем 1,352 миллиарда евро, заблокированным в Novo Banco. Соответствующее решение суда было опубликовано накануне.

Каракас возбудил в национальных юрисдикциях судебные процессы против банков, заблокировавших деньги Венесуэлы на сумму почти 5 миллиардов евро. По данным властей, в Банке Англии были заблокированы 1,192 миллиарда евро, в Сити-банке — 196 миллионов, Nord Capital — 238 миллионов, в японском Sumitomo — 415 миллионов евро.