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2023
https://1prime.ru/finance/20230811/841393306.html
Управляющий ЦБ Австралии рассказал о денежно-кредитной политике страны
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Глава центрального банка Австралии в пятницу заявил, что процентные ставки уже являются ограничительными, и что руководство находится "на стадии калибровки" денежно-кредитной... ПРАЙМ, 11.08.2023
финансы, экономика, новости, австралия, денежно-кредитная политика, цб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Глава центрального банка Австралии в пятницу заявил, что процентные ставки уже являются ограничительными, и что руководство находится "на стадии калибровки" денежно-кредитной политики.
По словам выступавшего в парламенте управляющего Резервного банка Австралии Филипа Лоу, худшее для инфляции уже позади.
Это последнее подобное выступление Лоу, так как в середине сентября его сменит на посту главы РБА нынешняя заместитель Мишель Буллок.