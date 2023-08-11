МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Глава центрального банка Австралии в пятницу заявил, что процентные ставки уже являются ограничительными, и что руководство находится "на стадии калибровки" денежно-кредитной политики. Решение ЦБ оказывает позитивное влияние на рубль

По словам выступавшего в парламенте управляющего Резервного банка Австралии Филипа Лоу, худшее для инфляции уже позади.

Это последнее подобное выступление Лоу, так как в середине сентября его сменит на посту главы РБА нынешняя заместитель Мишель Буллок.