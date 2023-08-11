МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ и ЦБ утвердили ряд мер для улучшения инвестклимата, притока частных капиталов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по экономическим вопросам. Еврокомиссия изучит новые ограничения США на инвестиции в Китай

"Для запуска новых проектов и расширения действующих нужны средства. И правительством, и Банком России утвержден ряд мер, которые нацелены на улучшение инвестиционного климата и на обеспечение притока частных капиталов, независимо от сохраняющегося давления извне", — сообщил он.