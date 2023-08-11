2023-08-11T11:23:17+03:00
2023-08-11T11:23:17+03:00
2023-08-11T11:23:17+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230811/841398057.html
Правительство и ЦБ улучшат инвестклимат в России
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ и ЦБ утвердили ряд мер для улучшения инвестклимата, притока частных капиталов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по... ПРАЙМ, 11.08.2023
финансы, бизнес, новости, михаил мишустин, россия, правительство рф, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/69/840996911.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/69/840996911.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/69/840996910.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/69/840996910.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/68/840996898.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/68/840996898.jpg
https://1prime.ru/world/20230810/841381712.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ и ЦБ утвердили ряд мер для улучшения инвестклимата, притока частных капиталов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.
"Для запуска новых проектов и расширения действующих нужны средства. И правительством, и Банком России утвержден ряд мер, которые нацелены на улучшение инвестиционного климата и на обеспечение притока частных капиталов, независимо от сохраняющегося давления извне", — сообщил он.