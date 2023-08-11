МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Действующие в России ограничения на переводы за рубеж носят двусторонний характер, их смягчение возможно только на взаимной основе, говорится в проекте "основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте Банка России. "МТС Банк" анонсировал улучшение условий денежных переводов в Казахстан

"Меры по контролю за движением капитала являются мерами политики по поддержанию стабильности финансового сектора. Действующие в настоящее время ограничения носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер. Поэтому дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала возможно только на взаимной основе", — сообщили в ЦБ.