2023-08-11T12:44:00+03:00
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2023-08-11T12:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230811/841400476.html
ЦБ заявил о двустороннем характере ограничений на переводы за рубеж
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Действующие в России ограничения на переводы за рубеж носят двусторонний характер, их смягчение возможно только на взаимной основе, говорится в проекте "основных направлений... ПРАЙМ, 11.08.2023
финансы, новости, россия, цб, перевод денег
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Действующие в России ограничения на переводы за рубеж носят двусторонний характер, их смягчение возможно только на взаимной основе, говорится в проекте "основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте Банка России.
"Меры по контролю за движением капитала являются мерами политики по поддержанию стабильности финансового сектора. Действующие в настоящее время ограничения носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер. Поэтому дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала возможно только на взаимной основе", — сообщили в ЦБ.