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2023-08-11T12:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230811/841400628.html
ЦБ сможет проводить операции на валютном рынке в юанях
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России в условиях плавающего курса рубля может в целях поддержания финансовой стабильности проводить операции на валютном рынке в юанях, говорится в проекте "Основных... ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, цб, юань, финансовая стабильность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России в условиях плавающего курса рубля может в целях поддержания финансовой стабильности проводить операции на валютном рынке в юанях, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора.
"В условиях плавающего курса Банк России может проводить операции на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности. При этом, учитывая блокировку валютных счетов Банка России, данные операции проводятся в доступных валютах (юань)", — сказано в материалах.
В новых условиях динамика курса рубля определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров и в меньшей — потоками капитала, отметил ЦБ. По мере адаптации экономики к введенным внешним санкциям влияние потоков капитала на динамику курса увеличивается, но остается менее значимым, чем раньше, указал регулятор.