МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России в условиях плавающего курса рубля может в целях поддержания финансовой стабильности проводить операции на валютном рынке в юанях, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора. Банк России продал на внутреннем рынке юани на 0,6 миллиарда рублей

"В условиях плавающего курса Банк России может проводить операции на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности. При этом, учитывая блокировку валютных счетов Банка России, данные операции проводятся в доступных валютах (юань)", — сказано в материалах.

В новых условиях динамика курса рубля определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров и в меньшей — потоками капитала, отметил ЦБ. По мере адаптации экономики к введенным внешним санкциям влияние потоков капитала на динамику курса увеличивается, но остается менее значимым, чем раньше, указал регулятор.