МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России в сентябре представит более подробные планы развития финансового рынка на период 2024-2026 годов, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора. Запад все перепутал: российская экономика приберегла сюрприз

"Более подробно планы в части развития финансового рынка Банк России представит в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Их проект будет представлен в сентябре 2023 года", — указывается в проекте.

Как указывается там же, среди ключевых задач обеспечения финансовой стабильности – минимизация валютных рисков за счет равномерного сокращения использования токсичных валют, стратегическая переориентация российской инфраструктуры на рынки дружественных стран, своевременный выход из регуляторных послаблений и переход к накоплению буферов капитала.

Также ЦБ обращает внимание, что для развития инновационных инструментов на финансовом рынке ведется работа над совершенствованием регулирования цифровых прав. В частности, будут гармонизированы подходы к налогообложению цифровых прав и традиционных финансовых инструментов. Кроме того, планируется создать условия для обращения этих инструментов в традиционной финансовой инфраструктуре, что может существенно расширить потенциал их использования.

Отдельным приоритетом для Банка России является повышение уровня доступности, качества и расширение ассортимента финансовых услуг для граждан и бизнеса, а в особенности для групп потребителей, требующих особого внимания: жителей отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий; людей с инвалидностью, пожилых и других маломобильных групп населения; граждан с невысоким уровнем доходов; субъектов МСП, сообщает ЦБ.