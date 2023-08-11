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2023
https://1prime.ru/finance/20230811/841406283.html
ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за курса рубля
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Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции. "Нет, рисков... ПРАЙМ, 11.08.2023
финансы, новости, россия, рубль, импорт, экспорт, центробанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.
"Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями", — ответил он на вопрос, есть ли риски для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля.
Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЧИТАЕТ, ЧТО РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ В СИТУАЦИИ С КУРСОМ РУБЛЯ ВЫСТУПАЕТ ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
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