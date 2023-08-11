МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции. Рубль в двух шагах от обрыва

"Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями", — ответил он на вопрос, есть ли риски для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля.

Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

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