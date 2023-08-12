МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цифровой рубль вряд ли сможет занять заметную долю в расчетах физлиц на горизонте трех лет, при этом в перспективе он может быть востребован для осуществления государственных выплат, трансграничных платежей и на рынке проектного финансирования, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты предсказали рост розничных цен на дизтопливо в России

"В расчетах физических лиц цифровой рубль вряд ли займет значимую долю на горизонте ближайших трех лет", — считает директор по рейтингам инструментов структурированного финансирования "Эксперт РА" Павел Кашицын.

При этом, по мнению руководителя Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления "Сколково" Егора Кривошеи, первой масштабной зоной использования новой формы денег скорее всего могут стать государственные выплаты — тендеры, пособия, пенсии и так далее. Однако для этого "потребуется реализовать возможность расчетов цифровым рублем в офлайн-режиме, что пока только в планах Банка России", добавил Кашицын.

"В бизнесе и для потребителей (у цифрового рубля — ред.) тоже есть преимущества, особенно в условиях ограничений платежных сервисов из-за международных санкций", — отметил Кривошея.

В перспективе новый вид рубля может быть использован для трансграничных операций со странами, у которых тоже есть свои цифровые валюты. По словам Кашицына, это будет "особенно актуально в условиях санкционного режима и ограниченного доступа к SWIFT". "Помимо государственных бюджетных расходов и трансграничных платежей, использование цифрового рубля может быть востребовано на рынке проектного финансирования, где требуется контроль целевого использования средств", — добавил он.

Банк России в среду объявил, что 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков.