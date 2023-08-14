МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Руководители Банка Англии будут внимательно следить за данными по заработной плате, которые ожидаются во вторник, перед выходом отчета по инфляции за июль на следующей день, отмечает Джейми Дутта, аналитик Vantage. Банк Англии назвал ожидаемую инфляцию в Великобритании по итогам года

Потенциальное влияние зарплат на инфляцию — важный фактор в то время, когда Банк Англии борется со структурными проблемами и с дефицитом работников, говорит Дутта.

Предполагается, что общая инфляция будет резко падать, так как снижение цен на энергоносители продолжается, хотя базовая инфляция, возможно, упадет на так сильно, оставаясь значительно выше целевого уровня в 2%.

Восстановление потолка цен на энергоносители в будущем должно увеличить располагаемые доходы потребителей, что, хотя и поможет ипотечным заемщикам, может также вызвать новую волну давления на базовую инфляцию, добавляет он.