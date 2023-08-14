МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Росфинмониторинг предлагает одобрить проект соглашения о создании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработчиком которого является Росфинмониторинг, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Россияне отреагировали в соцсетях на обвал курса рубля

В мае текущего года Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств сообщил о согласовании проекта соглашения об образовании такого МЦОР.

"Проект… Одобрить представленный Федеральной службой по финансовому мониторингу согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Следственным комитетом Российской Федерации проект Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", — говорится в проекте постановления.

Согласно документу, МЦОР создается для обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации преступных доходов. При этом уточняется, что наднациональная оценка рисков будет представлять собой совместную деятельность участников при координации Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).

В списке стран, с которыми планируется подписание, значатся страны СНГ: Азербайджан, Россия, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Молдова и Украина. Украина является одним из государств-учредителей СНГ, однако в 2014 году страна начала процедуру выхода из Содружества. Тем не менее, Украина все еще находится в составе организации, так как необходимые документы так и не были подписаны.