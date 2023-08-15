МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рост поступления ненефтегазовых налоговых доходов в бюджетную систему России свидетельствует об устойчивости экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в главой ФНС Даниилом Егоровым. Мишустин спрогнозировал рост нефтегазовых поступлений в российский бюджет

"Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция. Конечно, хорошо, чтобы служба и в дальнейшем отслеживала ситуацию с именно ненефтегазовыми доходами", — заявил премьер.

В ходе встречи глава ФНС сообщил о росте поступлений ненефтегазовых доходов в консолидированный бюджет РФ: за январь-июнь текущего года, по словам Егорова, они выросли на 1 триллион рублей. При этом он признал, что есть уменьшение нефтегазовых доходов, "которое в целом вполне объяснимо, и в целом структура и их логика вполне понятна".

Глава правительства подчеркнул, что качество администрирования налоговых доходов сейчас очень важно: ФНС администрирует доходы бюджетов всех уровней, и на эти средства выполняются социальные обязательства и выполняются государственные функции.

"Что также очень важно – это то, что служба взаимодействует как с бизнесом, так и с людьми. И, конечно, это взаимодействие – такой ключевой фактор в том числе и комфортных условий для бизнеса, для людей, для уплаты положенных по закону налогов и сборов", – подчеркнул Мишустин.