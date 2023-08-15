МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рост выручки в розничной торговле в России за первое полугодие составил 13% к аналогичному периоду прошлого года, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. ЦБ сохраняет прогноз возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году

"Стоит также отметить, что так как мы обладатели больших данных и за нами в том числе наблюдение, например, за такими показателями как данные по контрольно-кассовой технике, у нас рост выручки за первое полугодие к аналогичному периоду прошлого года составляет 13% в рознице. При том, что это явно обгоняет данные по инфляции. У нас растет обрабатывающая промышленность, у нас растет производство — там рост 1,5 триллиона рублей", — сказал Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он также рассказал о том, как проходит становление ФНС в новых регионах. "Сеть налоговых органов развернута во всех новых регионах. У нас открыто более 60 офисов: как управления, так и инспекции, где можно осуществить все юридически значимые действия, а также получить все необходимые услуги", — сообщил Егоров.

По словам главы ФНС, для ведомства было самым важным не налогообложение, а прежде всего возможность дать людям инфраструктуру, доступ к сервисам и мерам поддержки, которые предусмотрены российским законодательством. "Это реализовано. Более того, у нас с июля внедрены нормы, которые позволят включатся в реестр малого предпринимательства несмотря на показатели прошлого года", — добавил он.

Также Егоров добавил, что в новых регионах заработали все специальные налоговые режимы. "Также внедрены специальные исключения, которые необходимы на переходный период. Более того — с июля у нас заработала специальная экономическая зона, которая также позволит предприятиям максимально быстро и эффективно развиваться и полностью реализовывать весь свой потенциал с системой пониженного налогообложения", — отметил он.