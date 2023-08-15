МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России на заседании в сентябре может как сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 12%, так и дополнительно повысить ее на 1-2 п.п., заявили опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперт назвал последствия повышения ставки ЦБ для сделок с жильем

Банк России на внеочередном заседании во вторник повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых. При этом ЦБ убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

"ЦБ не дал конкретного сигнала, сейчас состояние 50/50. НРА считает, что в сентябре 40% вероятности, что ставка останется без изменений, 40% — будет повышена в пределах 1 процентного пункта, и 20% что будет снижена", — сказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

"Сигнал регулятора на сентябрьское заседание выглядит в целом нейтрально: дальнейшие шаги будут зависеть от статистических данных. Мы вполне допускаем, что если курс рубля покажет некоторую стабилизацию, а инфляция не будет показывать дальнейшего ускорения, то регулятор сохранит ставку на уровне 12% в сентябре. В противном случае можно ожидать еще один шаг на 1-2 п.п.", — прокомментировала главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

Она отметила, что регулятор сейчас не стал задействовать административные меры для поддержания ценовой стабильности, ограничившись ставкой. Однако механизм ставки будет реализовываться с определенным лагом — затрагивая, прежде всего, канал импорта, — а значит, может не стать быстрым решением для стабилизации курса рубля.