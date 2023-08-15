2023-08-15T14:48:32+03:00
2023-08-15T14:48:32+03:00
2023-08-15T14:48:32+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230815/841454960.html
Госдолг Таджикистана за полгода составил 31,1 процента ВВП страны
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. Размер государственного долга Таджикистана на 1 июля текущего года составил 3,6 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр финансов республики Файзиддин Каххорзода... ПРАЙМ, 15.08.2023
финансы, экономика, новости, таджикистан, госдолг, ввп таджикистана
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДУШАНБЕ, 15 авг — ПРАЙМ. Размер государственного долга Таджикистана на 1 июля текущего года составил 3,6 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр финансов республики Файзиддин Каххорзода.
"Размер государственного долга Таджикистана на 1 июля текущего года составил 3,6 миллиардов долларов, или 31,1% ВВП страны, уменьшившись на 100 миллионов долларов за счет снижения внутреннего долга", — сказал он.
По его словам, внешний долг составил 3,2 миллиардов долларов, 400 миллионов — внутренний долг.
"За первое полугодие на погашение госдолга было направлено свыше 155 миллионов долларов", — также сказал глава минфина.
По его словам, основные кредиторы Таджикистана — China Eximbank, Всемирный банк и Азиатский банк развития.