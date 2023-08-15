ДУШАНБЕ, 15 авг — ПРАЙМ. Размер государственного долга Таджикистана на 1 июля текущего года составил 3,6 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр финансов республики Файзиддин Каххорзода. В Таджикистане отметили сотрудничество СЭЗ с российскими инвесторами

"Размер государственного долга Таджикистана на 1 июля текущего года составил 3,6 миллиардов долларов, или 31,1% ВВП страны, уменьшившись на 100 миллионов долларов за счет снижения внутреннего долга", — сказал он.

По его словам, внешний долг составил 3,2 миллиардов долларов, 400 миллионов — внутренний долг.

"За первое полугодие на погашение госдолга было направлено свыше 155 миллионов долларов", — также сказал глава минфина.

По его словам, основные кредиторы Таджикистана — China Eximbank, Всемирный банк и Азиатский банк развития.