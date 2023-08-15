МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54,27 миллиарда рублей, следует из оперативных данных портала "Электронный бюджет" по состоянию на 14 августа. Рост ВВП России ускорился во втором квартале текущего года

Ранее издание РБК со ссылкой на федерального чиновника сообщало, что поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран соответствуют статье "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций".

По данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 14 августа по этой статье объем поступлений составил 54,27 миллиарда рублей — 20,89% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (259,7 миллиарда рублей). Кроме того, на 14 августа доходы бюджетов бюджетной системы России от возврата остатков субсидий и трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 139,34 миллиарда рублей (53,65% от общего объема поступлений). Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 63,77 миллиарда рублей (24,55%). Иные поступления составили 2,36 миллиарда рублей (0,91%).

Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок.

Так, например, шведская компания Essity (бренды Zewa, Libresse и Libero) начала работу по выходу с российского рынка в апреле прошлого года, и за 2022 год было проведено обесценение активов в РФ на сумму примерно в 1,7 миллиарда крон (около 166 миллионов долларов). В июле компания завершила продажу своих предприятий в России компании "Новые технологии" Игоря Шилова за 117 миллионов долларов.

Публично о продаже своего бизнеса в РФ заявили и другие компании, например, Volkswagen, Veon, нидерландский пивоваренный концерн Heineken, Decathlon. Глава ФНС отметил рост выручки в розничной торговле в России

КУДА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА?

В начале июня президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить направление части средств добровольных поступлений от сделок с иностранным бизнесом на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также обратный инжиниринг. Ранее с такой инициативой выступал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также в середине марта министр экономического развития Максим Решетников предложил 10%, которые платят иностранные компании при выходе из российских активов в бюджет РФ по линии министерства (в частности, от туризма, лизинговых компаний), направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. Президент данную инициативу поддержал и поручил оказать такую поддержку туристическим организациям полуострова.

О КРИТЕРИЯХ ДЛЯ ВЫХОДА ИНОСТРАНЦЕВ

В конце декабря прошлого года подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. В марте текущего года список был обновлен, после этого — в конце июля — власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса.

В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.

Среди новых критериев, например, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива — как правило, этот срок составляет не более двух лет. Также в обновленный список вошла необходимость в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал ПАО, размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.