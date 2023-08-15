МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран непостоянны, поэтому прогнозировать их объем сложно, но максимального значения они могут достигнуть к концу года и, как ожидается, не превысят 100 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Глава ФНС заявил об увеличении налоговых поступлений в бюджет

Ранее во вторник РИА Новости сообщило о том, что, согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 14 августа поступления в бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54,27 миллиарда рублей — 20,9% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (259,7 миллиарда рублей).

"Данные суммы действительно являются значительными для пополнения бюджета, однако, учитывая причины и механизм поступления взносов при продаже бизнеса недружественных стран, назвать их постоянными нельзя. Давать прогнозы динамики сложно, суммы могут достигнуть своего максимального значения к концу года, но постепенно пойти на спад", — считает Кучерена. "Ожидается, что максимальная сумма не будет выше следующего за 50 миллиардами "рубежа" в 100 миллиардов рублей", — отмечает эксперт.

Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок. Мишустин спрогнозировал рост нефтегазовых поступлений в российский бюджет

В конце декабря прошлого года подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. В марте текущего года список был обновлен, после этого — в конце июля — власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса.

В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.

Среди новых критериев, например, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива — как правило, этот срок составляет не более двух лет. Также в обновленный список вошла необходимость в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал ПАО, размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.