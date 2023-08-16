МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Британские экспортеры теряют веру в торговую политику страны, пишут СМИ

Официальные данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует в среду, 16 августа, в 9.00 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку ВВП еврозоны во втором квартале. Ожидается, что Евростат сохранит оценку роста на уровне первой оценки в 0,6% в годовом выражении.

В то же время Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам экспертов, объем промышленного производства в июне сократился на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — уменьшился на 4,2%.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов, строительство которых было начато в июле, выросло до 1,448 миллиона с 1,434 миллиона в июне.

В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в июле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель вырос на 0,3% после снижения на 0,5% месяцем ранее.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 11 августа. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 2,05 миллиона баррелей, до 443,6 миллиона.

В 21.00 мск ФРС США выпустит протокол своего июльского заседания, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 5,25-5,5% годовых.