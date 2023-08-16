РИМ, 16 авг — ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в июне увеличился почти на 28 миллиардов евро и достиг исторического максимума — 2,843 триллиона евро, сообщил в среду центробанк страны. Итальянцы пожаловались в финансовую гвардию на высокие цены на бензин

Впервые в истории суверенная задолженность превысила психологическую отметку 2,8 триллиона евро в апреле. Предыдущий негативный рекорд был установлен в мае, когда, согласно данным Банка Италии, размер госдолга достиг 2,816 триллиона евро.

Местные эксперты ранее отмечали, что в результате действий правительства, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году достиг почти 155% ВВП. После их отмены национальная экономика возобновила рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, и госдолг Италии вновь начал расти, устанавливая все новые негативные рекорды.

Согласно последним данным Евростата, в конце первого квартала 2023 года размер госдолга Италии составил 143,5% ВВП. Первое место в ЕС по этому показателю занимает Греция (168,3%).