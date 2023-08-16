2023-08-16T12:43:13+03:00
2023-08-16T12:43:13+03:00
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2023
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Госдолг Италии в июне достиг исторического максимума
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. Размер государственного долга Италии в июне увеличился почти на 28 миллиардов евро и достиг исторического максимума — 2,843 триллиона евро, сообщил в среду центробанк страны... ПРАЙМ, 16.08.2023
финансы, экономика, новости, италия, цб италии, госдолг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 16 авг — ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в июне увеличился почти на 28 миллиардов евро и достиг исторического максимума — 2,843 триллиона евро, сообщил в среду центробанк страны.
Впервые в истории суверенная задолженность превысила психологическую отметку 2,8 триллиона евро в апреле. Предыдущий негативный рекорд был установлен в мае, когда, согласно данным Банка Италии, размер госдолга достиг 2,816 триллиона евро.
Местные эксперты ранее отмечали, что в результате действий правительства, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году достиг почти 155% ВВП. После их отмены национальная экономика возобновила рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, и госдолг Италии вновь начал расти, устанавливая все новые негативные рекорды.
Согласно последним данным Евростата, в конце первого квартала 2023 года размер госдолга Италии составил 143,5% ВВП. Первое место в ЕС по этому показателю занимает Греция (168,3%).