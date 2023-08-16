Эксперты: расчеты с Индией в рублях при желании можно запустить за год
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Запуск расчетов с Индией в рублях — крайне непростая задача, однако при остром желании это можно было бы сделать за год, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.
Ранее в среду издание РБК сообщило со ссылкой на президента Конфедерации индийской промышленности Р Динеша, что Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в рублях, поскольку торговый дисбаланс между странами по-прежнему велик.
"При остром желании механизм можно запустить за год, но, вероятнее всего, это займет пару лет. Под этим имеется в виду полный запуск проекта. Первые платежи можно провести существенно быстрее", — отмечает Пермяков.
"Запустить механизм взаиморасчетов с Индией в рублях — непростая задача, и работы предстоит много", — подчеркивает эксперт.
По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгения Миронюка, вопрос расчетов во взаимной торговле необходимо обсуждать с финансовыми властями Индии, так как речь идет о крупных суммах, которые могут повлиять на курсообразование рупии. При этом, обратил внимание эксперт, можно было бы пользоваться и рублями.
"Наиболее очевидным вариантом взаиморасчетов между Россией и Индией выглядит вариант конвертации рупий в промежуточную валюту, например, юань. Использование биржевых котировок сделало бы расходы на конвертацию минимальными. Но рупия не является свободно-конвертируемой валютой, индийский регулятор не хочет, чтобы она покидала страну. Поэтому вопрос конвертации — политический и, отчасти, бюрократический", — рассуждает Миронюк.
В первую очередь, по его мнению, возникнут политические трудности, так как это попытка прекратить гегемонию доллара и активно включить Индию в этот процесс. Соответственно, растут риски санкций. Кроме того, реализация механизма подразумевает технические сложности, так как это запуск системы межбанковских расчетов.
"Нужно будет ответить на вопросы, что делать с сальдо на конец периода, и как сделать так, что бы оно не росло в одну сторону. Также нужно будет решить юридические вопросы, то есть согласовать проводы финансовых документов и правовые режимы взаимодействия резидентов государств", — также обратил внимание Пермяков.
https://1prime.ru/finance/20230816/841476741.html