МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Запуск расчетов с Индией в рублях — крайне непростая задача, однако при остром желании это можно было бы сделать за год, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Россия предложила Индии безвизовый групповой туристический обмен

Ранее в среду издание РБК сообщило со ссылкой на президента Конфедерации индийской промышленности Р Динеша, что Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в рублях, поскольку торговый дисбаланс между странами по-прежнему велик.

"При остром желании механизм можно запустить за год, но, вероятнее всего, это займет пару лет. Под этим имеется в виду полный запуск проекта. Первые платежи можно провести существенно быстрее", — отмечает Пермяков.

"Запустить механизм взаиморасчетов с Индией в рублях — непростая задача, и работы предстоит много", — подчеркивает эксперт.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгения Миронюка, вопрос расчетов во взаимной торговле необходимо обсуждать с финансовыми властями Индии, так как речь идет о крупных суммах, которые могут повлиять на курсообразование рупии. При этом, обратил внимание эксперт, можно было бы пользоваться и рублями.

"Наиболее очевидным вариантом взаиморасчетов между Россией и Индией выглядит вариант конвертации рупий в промежуточную валюту, например, юань. Использование биржевых котировок сделало бы расходы на конвертацию минимальными. Но рупия не является свободно-конвертируемой валютой, индийский регулятор не хочет, чтобы она покидала страну. Поэтому вопрос конвертации — политический и, отчасти, бюрократический", — рассуждает Миронюк. Индия начнет импортировать томаты на фоне роста их цены

В первую очередь, по его мнению, возникнут политические трудности, так как это попытка прекратить гегемонию доллара и активно включить Индию в этот процесс. Соответственно, растут риски санкций. Кроме того, реализация механизма подразумевает технические сложности, так как это запуск системы межбанковских расчетов.

"Нужно будет ответить на вопросы, что делать с сальдо на конец периода, и как сделать так, что бы оно не росло в одну сторону. Также нужно будет решить юридические вопросы, то есть согласовать проводы финансовых документов и правовые режимы взаимодействия резидентов государств", — также обратил внимание Пермяков.