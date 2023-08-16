МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58 (2454).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- положение № 819-П от 30.06.2023 "О требованиях к операционной надежности оператора автоматизированной информационной системы страхования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74588 от 3.08.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;
- положение № 820-П от 3.08.2023 "О платформе цифрового рубля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74716 от 10.08.2023, вступает в силу со дня официального опубликования/;
- указание № 6463-У от 22.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П "О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74546 от 1.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6464-У от 23.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2014 года № 3515-У и Указание Банка России от 24 июня 2015 года № 3690-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74545 от 31.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6476-У от 28.06.2023 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74623 от 4.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6479-У от 30.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 23 декабря 2019 года № 5365-У "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74622 от 4.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6480-У от 30.06.2023 "О порядке направления в банк /иную кредитную организацию/ поручения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на перечисление сумм страховых взносов в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации со счетов страхователей в электронном виде через территориальные органы Федерального казначейства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74626 от 4.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6497-У от 3.08.2023 "О внесении изменений в главу 1 Положения Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74717 от 10.08.2023, вступает в силу со дня официального опубликования/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России.
https://1prime.ru/finance/20230816/841477367.html