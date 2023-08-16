2023-08-16T16:57:00+03:00

2023-08-16T17:48:57+03:00

2023-08-16T16:57:00+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230816/841477367.html

В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58 (2454)

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58 (2454). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: положение № 819-П от 30.06.2023 "О... ПРАЙМ, 16.08.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60