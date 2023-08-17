МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и ВЭБу начать реализовывать инвестпроекты, финансируемые из средств фондов акционерного капитала, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил повысить минимум ущерба при нарушении авторских прав

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить начало реализации инвестиционных проектов, финансируемых с использованием средств фондов акционерного капитала", — сказано в сообщении.

Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября, далее — один раз в квартал.