2023-08-17T17:06:00+03:00
2023-08-17T17:06:03+03:00
2023-08-17T17:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230817/841497829.html
Путин поручил начать проекты за счет фондов акционерного капитала
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и ВЭБу начать реализовывать инвестпроекты, финансируемые из средств фондов акционерного капитала, соответствующее поручение... ПРАЙМ, 17.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, инвестпроекты, фонды акционерного капитала
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/83/841458353.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/83/841458353.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/83/841458352.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/83/841458352.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/83/841458340.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/83/841458340.jpg
https://1prime.ru/legal/20230817/841497691.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и ВЭБу начать реализовывать инвестпроекты, финансируемые из средств фондов акционерного капитала, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить начало реализации инвестиционных проектов, финансируемых с использованием средств фондов акционерного капитала", — сказано в сообщении.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября, далее — один раз в квартал.