2023-08-17T17:04:45+03:00
2023-08-17T17:04:45+03:00
2023-08-17T17:04:45+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230817/841498188.html
Путин поручил принять решения об амнистии по некоторым валютным нарушениям
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку к 1 сентября принять решения об амнистии по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы,... ПРАЙМ, 17.08.2023
право, общество , валюта, рынки, финансы, бизнес, новости, россия, владимир путин, валютные нарушения, амнистия
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/86/841458624.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/86/841458624.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/86/841458623.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/86/841458623.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/86/841458611.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/86/841458611.jpg
https://1prime.ru/government/20230817/841497783.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку к 1 сентября принять решения об амнистии по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы, сообщил Кремль.
"Правительству РФ совместно с Банком России: принять решения, обеспечивающие объявление амнистии, исключающей применение наказания в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к резидентам ответственности за невыполнение этих требований, если их невыполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан РФ или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении РФ недружественные действия", — сказано в перечне поручений.
Срок – 1 сентября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.