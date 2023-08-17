МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку к 1 сентября принять решения об амнистии по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы, сообщил Кремль. Путин поручил создать фининструмент для получения доходов инвесторами

"Правительству РФ совместно с Банком России: принять решения, обеспечивающие объявление амнистии, исключающей применение наказания в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к резидентам ответственности за невыполнение этих требований, если их невыполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан РФ или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении РФ недружественные действия", — сказано в перечне поручений.

Срок – 1 сентября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.