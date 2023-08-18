2023-08-18T11:14:57+03:00
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2023-08-18T11:14:57+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230818/841505731.html
Российская денежная база увеличилась в узком определении на 11 августа
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 августа вырос до 18,604 триллиона рублей с 18,504 триллиона на 4 августа, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 18.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб, денежная база россии в узком определении
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 августа вырос до 18,604 триллиона рублей с 18,504 триллиона на 4 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 99,4 миллиарда рублей, или на 0,54%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.