МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 августа вырос до 18,604 триллиона рублей с 18,504 триллиона на 4 августа, сообщил Банк России. Рубль рассчитывает на поддержку ЦБ

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 99,4 миллиарда рублей, или на 0,54%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.