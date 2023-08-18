МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компании, зарегистрированные за рубежом, но ведущие операционную деятельность преимущественно в России (квазииностранные) смогут сохранить листинг своих ценных бумаг на российских биржах после первого октября, когда будет снят мораторий на их делистинг — российские площадки лишь получат право на делистинг, но он не будет проведен автоматически, если компании предпримут ряд мер, заявил РИА Новости советник АБ "Линия права" Александр Кузнецов. Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит листинг акций "Циана"

Банк России ввел 23 марта прошлого года мораторий на делистинг с отечественных бирж бумаг российских компаний с зарубежной пропиской, если это произошло с ними на недружественных площадках. Мораторий длится до 1 октября этого года и касается только иностранных ценных бумаг, которые были допущены к обращению в РФ в упрощенном порядке — по решению российской биржи. Эта процедура предполагает, что бумаги имеют первичный листинг на иностранной бирже, включенной в перечень ЦБ РФ, поясняет эксперт.

"Если квазизарубежная компания не успеет получить первичный листинг на российской бирже до 1 октября, это не означает, что их ценные бумаги автоматически перестанут торговаться. Последствия могут наступить, если такая компания утратит листинг на иностранной бирже. В этом случае российская биржа, на которой у компании есть вторичный листинг, получит право провести процедуру делистинга в отношении ценных бумаг такой квазизарубежной компании", — отмечает Кузнецов.

Эксперт уточняет, что "делистинг" и "приостановка торгов" на иностранной бирже — это разные понятия. У многих иностранных компаний российского происхождения были приостановлены торги по их акциям/депозитарным распискам, но при этом формально листинг сохраняется.

"Первичный листинг на российских биржах по сути предполагает регистрацию проспекта ценных бумаг в ЦБ РФ. Можно "переехать" на территорию специального административного района, расположенного на о. Октябрьский (Калининградская область) или о. Русский (Приморский край), либо — сменить холдинговую компанию группы на российское юридическое лицо и провести листинг его акций в РФ. Есть и другие опции, например получить первичный листинг на иностранной бирже из "дружественного" государства, включенного в перечень ЦБ РФ", — резюмирует Кузнецов.