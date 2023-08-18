Аналитик: квазииностранные бумаги смогут сохранить листинг после 1 октября
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компании, зарегистрированные за рубежом, но ведущие операционную деятельность преимущественно в России (квазииностранные) смогут сохранить листинг своих ценных бумаг на российских биржах после первого октября, когда будет снят мораторий на их делистинг — российские площадки лишь получат право на делистинг, но он не будет проведен автоматически, если компании предпримут ряд мер, заявил РИА Новости советник АБ "Линия права" Александр Кузнецов.
Банк России ввел 23 марта прошлого года мораторий на делистинг с отечественных бирж бумаг российских компаний с зарубежной пропиской, если это произошло с ними на недружественных площадках. Мораторий длится до 1 октября этого года и касается только иностранных ценных бумаг, которые были допущены к обращению в РФ в упрощенном порядке — по решению российской биржи. Эта процедура предполагает, что бумаги имеют первичный листинг на иностранной бирже, включенной в перечень ЦБ РФ, поясняет эксперт.
"Если квазизарубежная компания не успеет получить первичный листинг на российской бирже до 1 октября, это не означает, что их ценные бумаги автоматически перестанут торговаться. Последствия могут наступить, если такая компания утратит листинг на иностранной бирже. В этом случае российская биржа, на которой у компании есть вторичный листинг, получит право провести процедуру делистинга в отношении ценных бумаг такой квазизарубежной компании", — отмечает Кузнецов.
Эксперт уточняет, что "делистинг" и "приостановка торгов" на иностранной бирже — это разные понятия. У многих иностранных компаний российского происхождения были приостановлены торги по их акциям/депозитарным распискам, но при этом формально листинг сохраняется.
"Первичный листинг на российских биржах по сути предполагает регистрацию проспекта ценных бумаг в ЦБ РФ. Можно "переехать" на территорию специального административного района, расположенного на о. Октябрьский (Калининградская область) или о. Русский (Приморский край), либо — сменить холдинговую компанию группы на российское юридическое лицо и провести листинг его акций в РФ. Есть и другие опции, например получить первичный листинг на иностранной бирже из "дружественного" государства, включенного в перечень ЦБ РФ", — резюмирует Кузнецов.
https://1prime.ru/finance/20230818/841506704.html