МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 июля 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 2,35 триллиона рублей тогда как предварительная оценка Минфина за этот период была на уровне 2,595 триллиона рублей. Глава ФНС заявил об увеличении налоговых поступлений в бюджет

В начале июля Минфин России предварительно оценил объем поступивших в первом полугодии доходов бюджета в 12,381 триллиона рублей (-12% к аналогичному периоду 2022 года), расходов — в 14,976 триллиона рублей (+19%).

Согласно данным Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-июнь текущего года составил 12,382 триллиона рублей, чуть-чуть увеличившись относительно предварительной оценки, а объем расходов — 14,732 триллиона рублей, снизившись на 244 миллиарда рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита за шесть месяцев текущего года составила 2,35 триллиона рублей.

Также, согласно данным Казначейства, доходы консолидированного бюджета РФ за шесть месяцев составили 25,656 триллиона рублей, а расходы — 27,847 триллиона рублей. Таким образом, дефицит консолидированного бюджета за первое полугодие составил 2,191 триллиона рублей против предварительной оценки Минфина в 2,463 триллиона рублей.

В начале августа Минфин опубликовал предварительную оценку дефицита федерального бюджета за семь месяцев текущего года. Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,8% ВВП, или 2,817 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-июле составил 14,525 триллиона рублей, расходы — 17,341 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП. Однако в конце июля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года может составить 2-2,5% ВВП.