МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июль — второй месяц подряд — не изменились, и на 1 августа 2023 года остались прежними — 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Генпрокурор поручил проверить законность золотодобычи

При этом стоимость золота в резервах за июль 2023 года выросла на 2,0% — до 145,783 миллиарда долларов на 1 августа с 142,915 миллиарда долларов на 1 июля. Доля золота в международных резервах увеличилась до 24,71% с 24,54%.

Банк России в марте текущего года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.

По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.

Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).