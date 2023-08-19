МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россияне стали лучше платить по задолженности с просрочкой свыше 2 лет: размер платежа по ним вырос за первую половину года на 8%, когда как еще год назад сумма снижалась, рассказали РИА Новости в сервисе по возврату проблемной задолженности ID Collect. Россияне стали покупать больше пленочных фотоаппаратов на "Авито"

"Платежная дисциплина проблемных розничных должников в портфеле банковской цессии (переуступка прав требования по долгу) в первом полугодии 2023 года улучшалась по большинству сегментов, в том числе по нише долгов с просрочкой свыше 720 дней. Так, с начала года платеж по таким кредитам в среднем вырос на 8%, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель демонстрировал снижение на 6%", — прокомментировали эксперты.

При этом несмотря на то, что доля женщин-должников в цессионном портфеле традиционно меньше мужчин, долги с просрочкой свыше 720 дней они гасят заметно лучше представителей сильного пола. Так, например, доля женщин в портфеле погасивших долг должников в сегменте 720+ на 18 процентных пунктов больше мужской.

Отмечается, что в первом полугодии текущего года должники лучше платили и по большинству сегментов более ранней просрочки – прирост платежа в зависимости от стадии просрочки составлял 3-9% по сравнению с показателями на начало года.

"В текущем году происходит адаптация должников к новым макроэкономическим реалиям: мы видим, что люди постепенно возвращаются к среднесрочному планированию своих расходов. При этом улучшение платежной дисциплины должников с глубокой просрочкой – не случайное явление, так как сейчас для таких должников разрабатывается все больше мотивационных программ, в то числе программ рассрочки и других типов реструктуризации проблемного долга", — прокомментировал гендиректор ID Collect Александр Васильев.