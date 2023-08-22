МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала вынужденную приостановку операций в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы". В БРИКС планируют начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Как пишет газета Financial Times, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден "приостановить все операции в России", которая является членом альянса, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы.

"Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует… Приходится жить с этим", — заявила она в интервью Financial Times, комментируя ситуацию.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.