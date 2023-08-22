МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Группа "Ренессанс страхование" в первом полугодии текущего года получила рекордные 7 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО, менеджмент намерен рекомендовать совету директоров группы рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов в размере 4,3 миллиарда рублей (7,7 рубля на акцию), говорится в пресс-релизе компании. "Циан" отчитался о прибыли в первом полугодии

"Компания добилась рекордной чистой прибыли в размере 7,0 миллиардов рублей как результата роста бизнеса и эффективного управления инвестиционным портфелем", — сказано в сообщении.

Группа не раскрывала данные о чистой прибыли или убытке по МСФО за первое полугодие 2022 года. А за аналогичный период 2021 года, как следует из документов на ее сайте, чистая прибыль составляла 1,332 миллиарда рублей.

"Положительная динамика развития бизнеса, сильные финансовые результаты и устойчивое финансовое положение позволяют менеджменту рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов в размере 4,3 миллиарда рублей, что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО за полугодие. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию – 7,7 рубля. В случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров выплата будет осуществлена в октябре – ноябре текущего года", — сообщает компания.

"Сегодня мы объявляем о намерении выплатить значительные дивиденды нашим акционерам. Эти дивиденды промежуточные – весной следующего года мы сможем вернуться к вопросу о дивидендах по результатам 2023 года", — приводятся в релизе слова генерального директора группы "Ренессанс страхование" Юлии Гадлибы.

За первое полугодие суммарные премии в продуктах non-life-страхования выросли на 14% — до 30,8 миллиарда рублей. Премии по приоритетному продукту страхования жизни – накопительному страхованию жизни (НСЖ) — увеличились на 24%, до 11,3 миллиарда рублей. Кредитное и рисковое страхование жизни, вслед за подъемом рыночного кредитования во втором квартале 2023 года, вернулось к росту: премии увеличились на 6%, до 4,7 миллиарда рублей, также говорится в пресс-релизе.

Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 июня 2023 года существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 205%. Инвестиционный портфель на 30 июня 2023 года составил 166,6 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 18,4 миллиарда рублей. Состав портфеля: