МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Представители БРИКС в ходе встречи во вторник главным образом сосредоточатся на обсуждении снижения зависимости стран блока от доллара, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Банк БРИКС стал важным для развивающихся стран, заявила его глава

Он отметил, что "сегодня мир обращает внимание на этот блок (БРИКС — ред.), потому что он находится в авангарде глобального дискурса" с целью снижения зависимости от доллара, привело его слова агентство Bloomberg и сообщило, что лидеры БРИКС, в частности, рассмотрят способы увеличения числа платежей в своих национальных валютах. слова которого приводит агентство Блумберг,

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.