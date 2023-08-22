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2023
https://1prime.ru/finance/20230822/841539363.html
Еврокомиссия перевела Киеву очередную макрофинансовую помощь
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Европейская комиссия сообщила, что перевела во вторник Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. "Мы поддерживаем Украину в ее... ПРАЙМ, 22.08.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, еврокомиссия, ес, финансовая помощь, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Европейская комиссия сообщила, что перевела во вторник Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.
"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению хозяйства и поддержанию функционирования государства. Сегодня мы выплатили очередные 1,5 миллиарда евро", — указывается в сообщении Еврокомиссии.
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, предыдущий транш в 1,5 миллиарда евро был переведен Киеву в июле этого года.
Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года, европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.