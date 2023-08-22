БРЮССЕЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Европейская комиссия сообщила, что перевела во вторник Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Украина создала фонд для страхования перевозящих зерно судов

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению хозяйства и поддержанию функционирования государства. Сегодня мы выплатили очередные 1,5 миллиарда евро", — указывается в сообщении Еврокомиссии.

Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, предыдущий транш в 1,5 миллиарда евро был переведен Киеву в июле этого года.

Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года, европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.