МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. По данным Минфина России, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 9%, составив 3,027 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг увеличился на 238 миллиардов рублей.

Объем муниципального долга составил 389,1 миллиарда рублей, что на 3% ниже, чем в начале 2022 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2023 года составил 3,416 триллиона рублей, что на 8% выше, чем полгода назад.

Коммерческих кредитов в структуре долга все меньше

В структуре суммарного госдолга регионов РФ коммерческих кредитов все меньше — их доля по итогам первого полугодия 2023 года составляет всего 2% против 5% в начале года. Всего в структуре только восьми российских регионов присутствуют коммерческие кредиты. Доля бюджетных кредитов за полгода выросла до 76% (+5 п.п.), а доля государственных ценных бумаг снизилась до 21% (-2 п.п.). Суммарный объем коммерческих кредитов за прошедшие шесть месяцев 2023 года снизился на 69 миллиардов рублей, а государственных ценных бумаг — на 25,3 миллиарда рублей, в то время как суммарный объем бюджетных кредитов вырос на 330,9 миллиарда рублей. Доля государственных гарантий составила 1%.

Госдолг вырос в 61 регионе РФ

По итогам первых шести месяцев 2023 года объем государственного долга вырос в 61 регионе РФ, в 13 регионах госдолг снизился и в 11 — не изменился. В последнюю группу входит Севастополь, где государственный долг по-прежнему отсутствует.

Лидером по снижению государственного долга стал Ненецкий автономный округ, который погасил один из своих облигационных займов, что сократило общий объем госдолга на 23,1%. Следом за ним идет Республика Бурятия (-15,2%), которая полностью расплатилась по коммерческому кредиту. На третьем месте Калининградская область, чей госдолг за шесть месяцев текущего года сократился на 8,8% в основном за счет погашения задолженности перед кредитными организациями. В Омской области и Смоленской области за прошедший период объем госдолга сократился на 5,2% и 5,1% соответственно.

Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Ленинградской области (+96,9%), в Республике Дагестан — на 61,7% и в Москве — на 52,5%. Во всех трех регионах рост госдолга произошел за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. Кроме того, еще в двух регионах — Алтайском крае и Республике Башкортостан — рост объема государственного долга составил 49,8% и 44,8% соответственно.

Половина суммарного объема госдолга приходится на 14 регионов РФ

Самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области: на 1 июля 2023 года он составляет 323,9 миллиардов рублей. За первое полугодие 2023 года объем госдолга вырос на 11,7% за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. На втором месте по объему госдолга Москва, чей госдолг составляет 237,8 миллиарда рублей. На третьем месте — Нижегородская область с объемом госдолга в 132,6 миллиарда рублей, который за шесть месяцев снизился на 0,3%. Следом за ней расположились Краснодарский край (113 миллиардов рублей), Свердловская область (109 миллиардов рублей) и Республика Татарстан (106 миллиардов рублей). На эти шесть регионов РФ приходится больше трети суммарного регионального госдолга, а половина регионального госдолга приходится на 14 российских регионов.

Долговая нагрузка на региональные бюджеты выросла

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2023 года. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2023 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.07.2022 г. по 01.07.2023 г.).

Как показали результаты исследования общероссийский уровень долговой нагрузки вырос и составляет 22%, что на 1,1 п. п. выше, чем было зафиксировано на 1 января 2023 года. Диапазон значений в региональном разрезе продолжает сокращаться и варьируется от 0% в Севастополе до 110% в Удмуртской Республике.

Низкий уровень долговой нагрузки (менее 10%) по итогам первого полугодия 2023 года зафиксирован в 12 регионах и, по сравнению с началом года, их количество не изменилось. В Севастополе государственный долг отсутствует. В состав лидирующей группы, где государственный долг составляет 10% и менее от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 1 июля 2023 года входят: Ямало-Ненецкий автономный округ (0,3%), Сахалинская область (1,2%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (3%), Ненецкий автономный округ (3,1%), Тюменская область (3,5%), Москва (6,4%), Ленинградская область (6,6%), Приморский край (7,1%), Алтайский край (9,1%), Иркутская область (9,5%), Санкт-Петербург (9,5%) и Республика Крым (10%). В перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2023 года изменилась разнонаправленно.

В 26 регионах РФ государственный долг на 1 июля 2023 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в девяти субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них в одном регионе долговая нагрузка превышает 100%. В замыкающей рейтинг Удмуртской Республике за прошедшие шесть месяцев текущего года долговое давление на региональный бюджет усилилось: долговая нагрузка выросла до 110% (+6 п.п.) за счет роста объема госдолга на 9% при том, что налоговые и неналоговые доходы выросли всего на 5%.

Большинство регионов РФ нарастили долговую нагрузку

Уровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2023 года вырос. На 1 июля отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам выросло в 51 регионе РФ, в то время как на 1 января долговая нагрузка выросла в 48 регионах. Наиболее существенное ее сокращение наблюдается в Республике Бурятия, где за счет опережающего роста налоговых и неналоговых доходов (+24%) и сокращения объема госдолга на 15% снизилось долговое давление на бюджет на 13,1 п.п. до 42%. Омская область сократила долговую нагрузку на 7,4 п.п. до 54,7% за счет снижения объема госдолга на 5% и роста налоговых и неналоговых доходов на 17%. В Смоленской области уровень долговой нагрузки снизился на 7,3 п.п. так же за счет сокращения госдолга на 5% и роста налоговых и неналоговых доходов на 28%. В Еврейской автономной области — на 6,6 п.п. в основном за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 30%, в Республике Калмыкия — на 5,7 п.п. до 92,6% благодаря росту налоговых и неналоговых доходов на 9% и снижению госдолга на 1%. В остальных регионах долговая нагрузка снизилась не более чем на 5%.

Лидером по отрицательной динамике стала Республика Хакасия, где долговая нагрузка выросла на 22,9 процентных пункта в основном за падения налоговых и неналоговых доходов на 43%. В Чукотском автономном округе уровень долговой нагрузки вырос на 20,1 п.п. до 69,3%, что можно объяснить увеличением объема регионального госдолга на 17% и падением налоговых и неналоговых доходов бюджета на 28%. Долговая нагрузка в Республике Дагестан выросла на 17,2 п.п. до 46,4%, что также объясняется увеличением объемов госдолга (+62%). В Магаданской области долговая нагрузка на бюджет выросла на 17,2 п.п. до 73,8% также за счет роста объема госдолга (+27%) и падением налоговых и неналоговых доходов (-6%). Еще в 47 регионах РФ рост уровня долговой нагрузки за первое полугодие 2023 года не превысил 15 п. п.. В Ямало-Ненецком автономном округе уровень долговой нагрузки за прошедшие полгода не изменился, в Севастополе государственный долг отсутствует.

Полный рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки смотрите по ссылке >>>