2023-08-22T13:32:00+03:00
2023-08-22T13:35:36+03:00
2023-08-22T13:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230822/841540826.html
ЦБ подсчитал число предприятий, принимающих к оплате СБП
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число торгово-сервисных предприятий, использующих при оплате Систему быстрых платежей (СБП), за прошлый квартал выросло более чем в полтора раза и превысило 1 миллион,... ПРАЙМ, 22.08.2023
банки, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, сбп, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/83754/79/837547940.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83754/79/837547940.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83754/79/837547939.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83754/79/837547939.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83754/79/837547927.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83754/79/837547927.jpg
https://1prime.ru/banks/20230821/841533231.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число торгово-сервисных предприятий, использующих при оплате Систему быстрых платежей (СБП), за прошлый квартал выросло более чем в полтора раза и превысило 1 миллион, свидетельствуют данные Центробанка.
"Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 59% и превысило 1 миллион единиц", — привел регулятор данные за второй квартал.
Также в отчетный квартал переводами через СБП воспользовался каждый второй житель страны, оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин совершил за тот квартал 17 переводов и оплатил через СБП восемь покупок.
Всего, по данным ЦБ, количество и сумма совершенных через СБП покупок товаров и услуг увеличились за отчетный период в 1,7 и 1,6 раза соответственно по сравнению с первым кварталом. А за период со второго квартала прошлого по второй квартал этого года эти показатели увеличились в пять раз.
Во втором квартале 2023 года граждане провели через СБП более 1,6 миллиарда операций на сумму 7 триллионов рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.