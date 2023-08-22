МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число торгово-сервисных предприятий, использующих при оплате Систему быстрых платежей (СБП), за прошлый квартал выросло более чем в полтора раза и превысило 1 миллион, свидетельствуют данные Центробанка. ЦБ сообщил, на сколько российские банки нарастили кредитование населения

"Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 59% и превысило 1 миллион единиц", — привел регулятор данные за второй квартал.

Также в отчетный квартал переводами через СБП воспользовался каждый второй житель страны, оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин совершил за тот квартал 17 переводов и оплатил через СБП восемь покупок.

Всего, по данным ЦБ, количество и сумма совершенных через СБП покупок товаров и услуг увеличились за отчетный период в 1,7 и 1,6 раза соответственно по сравнению с первым кварталом. А за период со второго квартала прошлого по второй квартал этого года эти показатели увеличились в пять раз.

Во втором квартале 2023 года граждане провели через СБП более 1,6 миллиарда операций на сумму 7 триллионов рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.