МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не засчитывает Украине выполнение "структурного маяка" из-за внесения изменений в проект закона относительно налогообложения без согласования с фондом, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Украинцы начали догадываться, зачем США нужен конфликт с Россией

"Получил информацию из трех источников — у нас проблема с №8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок", — написал Железняк в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ко второму чтению в тексте законопроекта "проверки возвращались по факту" только для крупнейших субъектов экономики, однако в последний момент эту часть редакции исключили, несмотря на предостережения минфина Украины и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его мнению, теперь указанный пункт становится проблемой для взаимодействия с МВФ и приведет, по его словам, к тому, что МВФ очень тщательно будет следить за возвращением проверок, что станет риском для бизнеса. Он подчеркнул, что украинская сторона еще и "пропустила дедлайн" в отношении законопроекта.

По данным из украинских СМИ, Верховная рада приняла в целом указанный законопроект 30 июня, позже он был подписан Владимиром Зеленским. Законопроект предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично — моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. А с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО)

Кроме этого, в период с 1 августа и до конца военного положения устанавливается мораторий на проведение документальных проверок по вопросам уплаты единого социального вклада (ЕСВ). Принятие закона — важное условие, предусмотренное соглашением с МВФ.