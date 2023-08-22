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2023
https://1prime.ru/finance/20230822/841542568.html
ЦБ продлил полномочия финансового омбудсмена Воронина
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Совет директоров ЦБ РФ принял решение продлить полномочия финансового омбудсмена России Юрия Воронина еще на пять лет, следует из релиза регулятора. "Совет директоров Банка... ПРАЙМ, 22.08.2023
общество , финансы, бизнес, новости, россия, цб рф, финансовый омбудсмен, полномочия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ принял решение продлить полномочия финансового омбудсмена России Юрия Воронина еще на пять лет, следует из релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации сроком еще на пять лет", — говорится в сообщении.
Согласно закону № 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ.
Воронин впервые был назначен на должность главного финансового уполномоченного 3 сентября 2018 года.