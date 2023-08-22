МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ принял решение продлить полномочия финансового омбудсмена России Юрия Воронина еще на пять лет, следует из релиза регулятора. ЦБ подсчитал число предприятий, принимающих к оплате СБП

"Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации сроком еще на пять лет", — говорится в сообщении.

Согласно закону № 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ.

Воронин впервые был назначен на должность главного финансового уполномоченного 3 сентября 2018 года.