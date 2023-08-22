МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Говорить о единой валюте БРИКС пока рано, заявил шерпа ЮАР на саммите

В интервью телеканалу CGTN министр отметил, что ситуация с такими валютами, как доллар и евро вызывает определенные риски — заморозка активов, прекращение расчетов. "То есть доверие к таким валютам подрывается", — сказал он.

"Поэтому мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран-членов БРИКС", — отметил он.

Силуанов пояснил, что речь идет не о единой валюте, как в Евросоюзе, а расчетной единице как альтернативе доллару. "В которой могут выражаться стоимости товарных поставок и бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков", — добавил он.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.