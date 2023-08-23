МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мошенники чаще всего подделывают приложения банков, криптовалютных кошельков и бирж, а также только появившиеся разработки, например, новые нейросети, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Мошенники начали звонить через Telegram с подменных номеров

"Есть несколько категорий приложений, которые любят подделывать злоумышленники. В них входят: онлайн-банкинг, криптовалютные кошельки или биржи, а также популярные приложения с большой аудиторией и только появившиеся разработки, например, новые нейросети. Согласно статистике RuStore, чаще всего в это число также попадают приложения из категорий "полезные инструменты", "ставки" и "спорт", — сказал Морев.

Он отметил, что количество попыток загрузить вирусное приложение в магазин приложений составляет менее 1%, гораздо чаще злоумышленники пытаются опубликовать приложения с противоправным контентом или агрессивной рекламой.

Для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, перед скачиванием приложения нужно обратить внимание на его название — в нем не должно быть лишних символов. Важно также изучить историю обновлений и отзывы пользователей. "Если они негативные, то лучше не скачивать это приложение. Крайне позитивные оценки также должны вас насторожить, поскольку это может быть накрутка. Если после этого у вас остались сомнения в оригинальности приложения, то свяжитесь с официальными разработчиками через проверенные источники", — посоветовал Морев.

По словам эксперта, последствия от установки поддельных приложений могут быть различными. Например, кража конфиденциальных данных или даже сокращение срока работы смартфона.

Понять, что на устройстве именно такое приложение, можно по агрессивным рекламным баннерам, некачественному дизайну, отсутствию полезного контента и странным попыткам доступа к личным данным.

"Если вы уже установили поддельное приложение, необходимо его удалить и запустить полную проверку устройства антивирусом, а также связаться с официальными разработчиками", — отметил собеседник агентства.