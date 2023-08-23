МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Проект указа президента РФ об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С", говорится в комментарии пресс-службы Банка России. Путин продлил право банков передавать замороженные активы новому юрлицу

Правительство и ЦБ подготовили проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам. Министр финансов России Антон Силуанов накануне сообщил, что на первом этапе инициатива затронет 100 миллиардов рублей.

"Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным", — поясняет ЦБ РФ.

"Заблокированные активы розничных инвесторов – это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых заблокирована на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учетных институтах", — уточняет Центробанк.

Детальный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах.