МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Обмен замороженных активов российских инвесторов на деньги иностранцев со счетов типа "С" может занять от нескольких кварталов до нескольких лет, заявил РИА Новости старший инвестконсультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин. В ЦБ рассказали, чьи замороженные активы обменяют в первую очередь

"Сроки, в теории, могут быть сжатыми – исчисляться кварталами. Но не исключено, что процесс может затянуться и на годы – в зависимости от законодательного оформления", – сказал эксперт.

Министр финансов Антон Силуанов во вторник сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.

ЦБ в среду разъяснил, что это коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

Европейские страны в прошлом году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: доходы иностранных инвесторов из недружественных стран с российских активов стали зачисляться в рублях на специальные счета типа "С". Конвертировать эти средства в валюту и выводить за рубеж можно только по решению специальной правительственной комиссии. Сумму накопленных на этих счетах средств власти официально не раскрывали.

Возможность обмена заблокированными активами власти прорабатывают довольно давно. Предполагается, что участие инвесторов, как российских, так и иностранных, в этом процессе будет добровольным. При этом Нигматулин заметил, что само по себе заявление властей РФ может подразумевать, что согласие иностранных депозитариев на стандартные процедуры разблокировки пока не получено.