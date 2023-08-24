МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доля евро в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле достигла исторического минимума за все время публикации данных о платежах, составив по итогам второго летнего месяца 24,42%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

По сравнению с началом лета она снизилась на 6,83 процентного пункта. В то же время доллар по этому показателю находится на своем рекордно высоком уровне за все время публикации статистики: в июле его доля выросла на 4,44 процентного пункта, составив 46,46%.

Неплохую положительную динамику в июле показал и юань, доля которого в международных расчетах через SWIFT выросла на 0,29 процентного пункта, до 3,06%. Это максимальный показатель с начала прошлого года.

Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.