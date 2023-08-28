МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в июле текущего года увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,43 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Путин прокомментировал дополнительные кредиты регионам

По данным 3 тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в июле средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 9,43 тысячи рублей, увеличившись на 2,7% (в июне – 9,18 тысячи рублей), указывает бюро.

А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя сумма "займа до зарплаты" выросла на 3,9% (в июле 2022 года – 9,07 тысячи рублей), также говорится в исследовании.

В региональном разрезе наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июле (среди 30 лидеров по объемам выдачи этого вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (10,7 тысячи), Московской области (10,42 тысячи), Ханты-Мансийском АО (10,27 тысячи), а также в Ростовской области (9,79 тысячи рублей).

При этом рост средней величины отмечен вместе с сокращением количества выданных микрозаймов. И такое снижение выдачи во многом стало следствием мер регулятора, направленных на охлаждение микрофинансового рынка — так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты для долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он также добавил, что упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой.